Экс-участница «Дом-2» Ольга Сударкина хочет засудить Ксению Бородину

«Была в полиции! По очень интересному поводу была в полиции. Хочу и буду отстаивать свою честь, и также буду отстаивать культуру речи на канале. Однозначно!», - заявила экс-участница «Дома-2».

По словам Сударкиной, она никак не может отпустить ту ситуацию, когда Ксения Бородина назвала ее «девушкой легкого поведения».Стоит напомнить, что в свое время Ольга пыталась влезть в семью Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Тогда за «брендовую» парочку заступилась одна из ведущих реалити-шоу «Дом-2», которая заявила, что не готова пропускать мимо ушей то, что творит одна из ее подопечных.Более того, практически сразу же после высказываний Бородиной Сударкину отправили за ворота, где у Ольги, по ее словам, начался настоящий «ад». Дело в том, что экс-участница проекта не только попала в больницу, но и уже побывала в полицейском участке, о чем поспешила рассказать своим поклонникам.Считанные часы назад Сударкина вышла с личного инста-блога в прямой эфир, в котором сообщила, что хочет засудить Ксению Бородину. По словам Ольги, она не намерена прощать ведущей «Дома-2» того, как та позволила себе обозвала ее на всю страну.К слову, многие фолловеры поддержали стремление Сударкиной привлечь Бородину к ответственности за свои слова.