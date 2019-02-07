Экс-участница «Дом-2» Ольга Сударкина хочет засудить Ксению Бородину
Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Ольга Сударкина заявила, что не готова просто так сдаваться, и намерена сделать все возможное для того, чтобы руководство проекта понесло наказание.
По словам Сударкиной, она никак не может отпустить ту ситуацию, когда Ксения Бородина назвала ее «девушкой легкого поведения».
Стоит напомнить, что в свое время Ольга пыталась влезть в семью Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Тогда за «брендовую» парочку заступилась одна из ведущих реалити-шоу «Дом-2», которая заявила, что не готова пропускать мимо ушей то, что творит одна из ее подопечных.
Более того, практически сразу же после высказываний Бородиной Сударкину отправили за ворота, где у Ольги, по ее словам, начался настоящий «ад». Дело в том, что экс-участница проекта не только попала в больницу, но и уже побывала в полицейском участке, о чем поспешила рассказать своим поклонникам.
Считанные часы назад Сударкина вышла с личного инста-блога в прямой эфир, в котором сообщила, что хочет засудить Ксению Бородину. По словам Ольги, она не намерена прощать ведущей «Дома-2» того, как та позволила себе обозвала ее на всю страну.
К слову, многие фолловеры поддержали стремление Сударкиной привлечь Бородину к ответственности за свои слова.
По словам Сударкиной, она никак не может отпустить ту ситуацию, когда Ксения Бородина назвала ее «девушкой легкого поведения».
Стоит напомнить, что в свое время Ольга пыталась влезть в семью Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Тогда за «брендовую» парочку заступилась одна из ведущих реалити-шоу «Дом-2», которая заявила, что не готова пропускать мимо ушей то, что творит одна из ее подопечных.
Более того, практически сразу же после высказываний Бородиной Сударкину отправили за ворота, где у Ольги, по ее словам, начался настоящий «ад». Дело в том, что экс-участница проекта не только попала в больницу, но и уже побывала в полицейском участке, о чем поспешила рассказать своим поклонникам.
Считанные часы назад Сударкина вышла с личного инста-блога в прямой эфир, в котором сообщила, что хочет засудить Ксению Бородину. По словам Ольги, она не намерена прощать ведущей «Дома-2» того, как та позволила себе обозвала ее на всю страну.
«Была в полиции! По очень интересному поводу была в полиции. Хочу и буду отстаивать свою честь, и также буду отстаивать культуру речи на канале. Однозначно!», - заявила экс-участница «Дома-2».
К слову, многие фолловеры поддержали стремление Сударкиной привлечь Бородину к ответственности за свои слова.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:26