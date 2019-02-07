В Калуге в загоревшемся авто погиб запертый в салоне шестилетний мальчик
В Калуге в загоревшемся автомобиле погиб шестилетний мальчик, который был заперт в салоне. Сведения о случившемся подтвердили представители СКР по региону.
Инцидент зафиксирован в Калуге днем 7 февраля. Припаркованная на улице Болотникова машина внезапно загорелась, когда в салоне оставался шестилетний ребенок. Выбраться из авто самостоятельно мальчик не мог, поскольку его заперли родители. Последние отправились в находящуюся поблизости поликлинику. Впоследствии ребенок получил многочисленные ожоги, а в больнице ему обеспечили необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь мальчику не удалось.
В настоящее время по факту случившегося сотрудниками СКР Калуги открыто дело, проводится выяснение обстоятельств случившегося, другие подробности инцидента не уточняются.
Инцидент зафиксирован в Калуге днем 7 февраля. Припаркованная на улице Болотникова машина внезапно загорелась, когда в салоне оставался шестилетний ребенок. Выбраться из авто самостоятельно мальчик не мог, поскольку его заперли родители. Последние отправились в находящуюся поблизости поликлинику. Впоследствии ребенок получил многочисленные ожоги, а в больнице ему обеспечили необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь мальчику не удалось.
В настоящее время по факту случившегося сотрудниками СКР Калуги открыто дело, проводится выяснение обстоятельств случившегося, другие подробности инцидента не уточняются.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:49