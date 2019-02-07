В Калуге в загоревшемся авто погиб запертый в салоне шестилетний мальчик





Инцидент зафиксирован в Калуге днем 7 февраля. Припаркованная на улице Болотникова машина внезапно загорелась, когда в салоне оставался шестилетний ребенок. Выбраться из авто самостоятельно мальчик не мог, поскольку его заперли родители. Последние отправились в находящуюся поблизости поликлинику. Впоследствии ребенок получил многочисленные ожоги, а в больнице ему обеспечили необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь мальчику не удалось.В настоящее время по факту случившегося сотрудниками СКР Калуги открыто дело, проводится выяснение обстоятельств случившегося, другие подробности инцидента не уточняются.