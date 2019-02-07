Фигуристка Полина Шелепень рассказала о причине ухода от тренера Этери Тутберидзе





Полина Шелепень на протяжении нескольких лет тренировалась у Этери Тутберидзе. Однако в 2012 году спортсменка решила прекратить работать с наставницей. Тогда она в силу переходного возраста полагала, что к ней все относятся предвзято. По прошествии времени Полина Шелепень признает, что тот поступок был поспешным, а ее наставница совсем не страшный человек, хотя некоторые рисуют в своем воображении именно такой образ. По словам фигуристки даже сейчас, когда люди узнают, что она работала с Этери Тутберидзе, то смотрят на нее так, словно она была в аду и вернулась оттуда живая.Полина Шелепень отметила, что Этери Тутберидзе в процессе подготовки фигуристок действительно часто применяет метод кнута, однако это идет спортсменкам лишь на пользу. Сейчас она осознала, что наставница стремилась, чтобы ее подопечные были лучше, и держать обиду на нее по этой причине просто глупо.Этери Тутберидзе благодаря своему тренерскому мастерству подготовила победительницу XXII Олимпийских игр Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призёра XXIII Олимпийских игр Евгению Медведеву, победительницу XXIII Олимпийских игр Алину Загитову.Сама Полина Шелепень ушла из профессионального фигурного катания, однако занялась тренерской деятельностью и теперь понимает, насколько это непростая работа.