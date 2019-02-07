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Фигуристка Полина Шелепень рассказала о причине ухода от тренера Этери Тутберидзе

Фигуристка Полина Шелепень рассказала о периоде своей жизни, когда тренировалась под руководством легенды отечественного фигурного катания Этери Тутберидзе. Также она призналась, что прекратила работать с именитым тренером из-за своего переходного возраста.

Фигуристка Полина Шелепень рассказала о причине ухода от тренера Этери Тутберидзе

Полина Шелепень на протяжении нескольких лет тренировалась у Этери Тутберидзе. Однако в 2012 году спортсменка решила прекратить работать с наставницей. Тогда она в силу переходного возраста полагала, что к ней все относятся предвзято. По прошествии времени Полина Шелепень признает, что тот поступок был поспешным, а ее наставница совсем не страшный человек, хотя некоторые рисуют в своем воображении именно такой образ. По словам фигуристки даже сейчас, когда люди узнают, что она работала с Этери Тутберидзе, то смотрят на нее так, словно она была в аду и вернулась оттуда живая.

Полина Шелепень отметила, что Этери Тутберидзе в процессе подготовки фигуристок действительно часто применяет метод кнута, однако это идет спортсменкам лишь на пользу. Сейчас она осознала, что наставница стремилась, чтобы ее подопечные были лучше, и держать обиду на нее по этой причине просто глупо.

Этери Тутберидзе благодаря своему тренерскому мастерству подготовила победительницу XXII Олимпийских игр Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призёра XXIII Олимпийских игр Евгению Медведеву, победительницу XXIII Олимпийских игр Алину Загитову.

Фигуристка Полина Шелепень рассказала о причине ухода от тренера Этери Тутберидзе

Сама Полина Шелепень ушла из профессионального фигурного катания, однако занялась тренерской деятельностью и теперь понимает, насколько это непростая работа.



 
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Спорт
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:08

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