Учёные из США открыли новый тип магнита
Учёные из США открыли совершенно новый тип магнита, который поможет повысить производительность технологий хранения данных. Известно, что его действие не схоже с привычным механизмом, где все составляющие выравниваются друг с другом, образуя таким образом мощное магнитное поле.
В Нью-йоркском университете в США группа физиков смогла открыть совершенно новый тип магнита, который действует несколько иначе, чем привычный механизм. В традиционном магните все компоненты выстраиваются так, чтобы выровняться друг с другом и образовать мощное магнитное поле, а новое открытие на основе синглета демонстрирует совершенно нестабильное, но в то же время довольно сильное и в разы более гибкое поле, которое может появляться и исчезать с определённой периодичностью, обеспечивая при этом повышенную производительность технологий хранения данных.
Доцент кафедры физики в Нью-Йоркском университете Эндрю Рей объяснил преимущества использования именно нового типа синглетного магнита в устройствах хранения данных. Оказалось, что он обеспечивает более резкий и быстрый переход между магнитной и немагнитной фазами, что сокращает энергопотребление и регулирует скорость переключения внутри самого компьютера.
В Нью-йоркском университете в США группа физиков смогла открыть совершенно новый тип магнита, который действует несколько иначе, чем привычный механизм. В традиционном магните все компоненты выстраиваются так, чтобы выровняться друг с другом и образовать мощное магнитное поле, а новое открытие на основе синглета демонстрирует совершенно нестабильное, но в то же время довольно сильное и в разы более гибкое поле, которое может появляться и исчезать с определённой периодичностью, обеспечивая при этом повышенную производительность технологий хранения данных.
Доцент кафедры физики в Нью-Йоркском университете Эндрю Рей объяснил преимущества использования именно нового типа синглетного магнита в устройствах хранения данных. Оказалось, что он обеспечивает более резкий и быстрый переход между магнитной и немагнитной фазами, что сокращает энергопотребление и регулирует скорость переключения внутри самого компьютера.
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:18