Исследование: Любовь к себе нормализует сердечный ритм и укрепляет иммунную систему





Учёные из университетов Оксфорда и Эксетера объединили свои усилия для проведения нового исследования с участием 135 студентов, целью которого было выяснить, как влияет на состояние человека любовь к себе. Для эксперимента всех респондентов поделили на пять групп. Две из них стали контрольными, первая из которых смотрела видеоролики, призывающие любить себя, ценить и наслаждаться собственной индивидуальностью, а вторая, наоборот, просматривала кадры, демонстрирующие критикующее отношение людей к себе. Кроме того, каждому участнику исследования давалась установка думать о приятных вещах, либо же вспомнить негативные моменты, за которые должно быть стыдно.Результаты эксперимента показали, что любовь к себе положительно влияет на общее состояние организма, нормализует работу сердечного ритма, немного замедляя его, а также укрепляет иммунную систему. Кроме того, учёные отметили, что у представителей группы, просматривающей мотивирующие ролики, значительно снизилось потоотделение, что обычно является внешним признаком тревоги или стресса. Несмотря на полученные результаты, исследователи пока не знают, окажет ли такое же действие подобная терапия на пациентов с диагностированной депрессией.