Жителей Сицилии удивила загадочная аномалия в небе





Один из очевидцев запечатлел аномалию на видео, затем он опубликовал ролик в Сети. Зрители, посмотревшие его, пришли к выводу, что объект появился в результате действия инопланетных существ, однако некоторые заявили, что жители Сицилии столкнулись с гостем из параллельной вселенной, который был принят за ангела.Более скептически настроенные зрители посчитали, что аномалия является обычным облаком или дымкой, которые быстро меняли свою форму. Из-за низкого качества видео невозможно четко разглядеть, что именно увидели местные жители в небе. Профессиональные уфологи пока не дали никаких комментариев по поводу данного явления, однако, многие зрители сошлись во мнении, что запись является достаточно необычной.