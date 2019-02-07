Жителей Сицилии удивила загадочная аномалия в небе
В Сицилии над городом Агридженто местные жители наблюдали необычную аномалию в небе. Загадочное белое облако меняло свою форму, то становясь похожим на букву «Y», то превращаясь в петлю, очевидцы утверждают, что аномалия являлась ангельской сущностью.
Один из очевидцев запечатлел аномалию на видео, затем он опубликовал ролик в Сети. Зрители, посмотревшие его, пришли к выводу, что объект появился в результате действия инопланетных существ, однако некоторые заявили, что жители Сицилии столкнулись с гостем из параллельной вселенной, который был принят за ангела.
Более скептически настроенные зрители посчитали, что аномалия является обычным облаком или дымкой, которые быстро меняли свою форму. Из-за низкого качества видео невозможно четко разглядеть, что именно увидели местные жители в небе. Профессиональные уфологи пока не дали никаких комментариев по поводу данного явления, однако, многие зрители сошлись во мнении, что запись является достаточно необычной.
Один из очевидцев запечатлел аномалию на видео, затем он опубликовал ролик в Сети. Зрители, посмотревшие его, пришли к выводу, что объект появился в результате действия инопланетных существ, однако некоторые заявили, что жители Сицилии столкнулись с гостем из параллельной вселенной, который был принят за ангела.
Более скептически настроенные зрители посчитали, что аномалия является обычным облаком или дымкой, которые быстро меняли свою форму. Из-за низкого качества видео невозможно четко разглядеть, что именно увидели местные жители в небе. Профессиональные уфологи пока не дали никаких комментариев по поводу данного явления, однако, многие зрители сошлись во мнении, что запись является достаточно необычной.
В мире
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:39