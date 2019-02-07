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Жителей Сицилии удивила загадочная аномалия в небе

В Сицилии над городом Агридженто местные жители наблюдали необычную аномалию в небе. Загадочное белое облако меняло свою форму, то становясь похожим на букву «Y», то превращаясь в петлю, очевидцы утверждают, что аномалия являлась ангельской сущностью.
Жителей Сицилии удивила загадочная аномалия в небе

Один из очевидцев запечатлел аномалию на видео, затем он опубликовал ролик в Сети. Зрители, посмотревшие его, пришли к выводу, что объект появился в результате действия инопланетных существ, однако некоторые заявили, что жители Сицилии столкнулись с гостем из параллельной вселенной, который был принят за ангела.

Более скептически настроенные зрители посчитали, что аномалия является обычным облаком или дымкой, которые быстро меняли свою форму. Из-за низкого качества видео невозможно четко разглядеть, что именно увидели местные жители в небе. Профессиональные уфологи пока не дали никаких комментариев по поводу данного явления, однако, многие зрители сошлись во мнении, что запись является достаточно необычной.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:39

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