Ученые нашли новый способ лечения синдрома Дауна





Авторы работы рассказали, что синдром Дауна может развиваться, как итог генетического дефекта. Обусловлен последний либо частичной, либо полной трисомией содержащейся в организме человека хромосомы 21. В рамках нового исследования с участием мышей ученые смогли прийти к выводу, что повышенная экспрессия рецептора CB1 чаще всего имеет связь с проблемами памяти, а его ингибирование посредством доступных методов генетической блокады и с вовлечением в процесс фармакологических подходов оказалось в состоянии улучшить общую ситуацию.Кроме того, фармакологические подходы помогли привести в норму синаптическую пластичность и связанные с клеточной пролиферацией процессы в областях мозга, несущих ответственность за создание новых нейронов. Впрочем, для более конкретных заключений потребуются дальнейшие исследования.