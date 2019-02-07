Ученые нашли новый способ лечения синдрома Дауна
Ученые предложили новый способ лечения синдрома Дауна, а проводилась работа сотрудниками Лаборатории нейрофармакологии-NeuroPhar. Помочь достичь положительных сдвигов способно ингибирование каннабиноидного рецептора CB1.
Авторы работы рассказали, что синдром Дауна может развиваться, как итог генетического дефекта. Обусловлен последний либо частичной, либо полной трисомией содержащейся в организме человека хромосомы 21. В рамках нового исследования с участием мышей ученые смогли прийти к выводу, что повышенная экспрессия рецептора CB1 чаще всего имеет связь с проблемами памяти, а его ингибирование посредством доступных методов генетической блокады и с вовлечением в процесс фармакологических подходов оказалось в состоянии улучшить общую ситуацию.
Кроме того, фармакологические подходы помогли привести в норму синаптическую пластичность и связанные с клеточной пролиферацией процессы в областях мозга, несущих ответственность за создание новых нейронов. Впрочем, для более конкретных заключений потребуются дальнейшие исследования.
Авторы работы рассказали, что синдром Дауна может развиваться, как итог генетического дефекта. Обусловлен последний либо частичной, либо полной трисомией содержащейся в организме человека хромосомы 21. В рамках нового исследования с участием мышей ученые смогли прийти к выводу, что повышенная экспрессия рецептора CB1 чаще всего имеет связь с проблемами памяти, а его ингибирование посредством доступных методов генетической блокады и с вовлечением в процесс фармакологических подходов оказалось в состоянии улучшить общую ситуацию.
Кроме того, фармакологические подходы помогли привести в норму синаптическую пластичность и связанные с клеточной пролиферацией процессы в областях мозга, несущих ответственность за создание новых нейронов. Впрочем, для более конкретных заключений потребуются дальнейшие исследования.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55