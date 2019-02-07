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Ученые объяснили, из-за чего викинги назвали Гренландию «зеленым островом»

Американские ученые рассказали, почему викинги называли Гренландию «зеленым островом», и что побудило первых поселенцев покинуть эти земли. Сотрудники Северо-Западного университета в Эванстоне, изучив отложения, сформировавшиеся на дне гренландского озера, установили, что в период между 10 и 13 веками остров еще не был покрыт ледяным щитом.
Ученые объяснили, из-за чего викинги назвали Гренландию «зеленым островом»

По словам Ярроу Эксфорда, в этот период на Земле наблюдался т.н. средневековый климатический оптимум, когда температура в среднем на планете была более высокой, чем даже в наши дни. Но потом начался «малый ледниковый период», вызвавший неурожай, приведший к «Великому голоду» в Европе. Именно по этой причине викинги покинули земли Гренландии и Северной Америки.

В водоеме, находящемся недалеко от города Нарсака, где, согласно легендам, проживал Эрик Рыжий, являвшийся якобы первооткрывателем Америки, были найдены останки комаров-звонцов. Проанализировав их изотопный состав, было обнаружено, что доля кислорода-18 в останках, находящихся в отложениях, сформировавшихся в промежутке между 900 и 1400 годами, значительно выше, чем в нижних и верхних слоях. Это указывает на то, что в Средние века температура в Гренландии была выше на 1,5 градуса, что делало климат на «зеленом острове» более благоприятным, чем сегодня.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:00

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