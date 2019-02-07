В Германии к берегу прибило тонны обезглавленной рыбы





Жители немецкого Мекленбурга на севере Германии обнаружили в воде десятки тысяч мёртвых рыб, которых прибило к берегу. Практически все животные лишены голов по необъяснимой причине. Хотя окончательного вердикта нет, местные подозревают, что в гибели водных обитателей виноват человек.Помимо голов, у рыб нет плавательных пузырей. Органы удалены с хирургической точностью, отмечают сотрудники природоохранной службы. Этот факт заставил усомниться в отношении браконьеров к произошедшему.Неясным остаётся и то, зачем нарушителям закона оставлять ценный улов. В период года, когда погибла рыба, у неё не было нереста и икры, что делает незаконную ловлю ещё более бессмысленной и сомнительной.Пока власти Мекленбурга расследуют загадочное происшествие, горожане выдвигают свои версии. Так, уфологи не сомневаются, что головы и пузыри рыбам вырезали инопланетные исследователи. Последние часто ставят опыты на похищенных овцах, коровах, собаках и даже на китах.