Антон Шипулин стал отцом во второй раз

Антон Шипулин показал в Instagram фотографию, сделанную в роддоме. На кадре запечатлен олимпийский чемпион, держащий на руках новорожденную малышку, и мама Миры - Луиза. Лица девочки знаменитость решил не показывать.В комментарии к публикации автор аккаунта сообщил, что в их семье сегодня появилось еще одно чудо по имени Мира, появившееся на свет с весом 3634 гр и ростом 55 см. Отец ребенка признался: присутствовать на родах и поддерживать любимую жену в такой особенный момент просто невероятно. Антон Шипулин поблагодарил избранницу за дочку.Поклонники биатлониста были восхищены снимком и новостью кумира. Они поздравили родителей с пополнением, пожелав здоровья девочке: "Поздравляю, будьте здоровы и счастливы", "Очень рады за вашу семью", "Вот это сюрприз", "Трогательная новость до слез".