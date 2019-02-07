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Антон Шипулин стал отцом во второй раз

Популярный российский спортсмен Антон Шипулин стал отцом во второй раз. Супруга биатлониста, Луиза родила девочку Миру. Этой радостной новостью счастливый отец поделился с подписчиками личного блога в Instagram.
Антон Шипулин стал отцом во второй раз

Антон Шипулин показал в Instagram фотографию, сделанную в роддоме. На кадре запечатлен олимпийский чемпион, держащий на руках новорожденную малышку, и мама Миры - Луиза. Лица девочки знаменитость решил не показывать.

В комментарии к публикации автор аккаунта сообщил, что в их семье сегодня появилось еще одно чудо по имени Мира, появившееся на свет с весом 3634 гр и ростом 55 см. Отец ребенка признался: присутствовать на родах и поддерживать любимую жену в такой особенный момент просто невероятно. Антон Шипулин поблагодарил избранницу за дочку.

Поклонники биатлониста были восхищены снимком и новостью кумира. Они поздравили родителей с пополнением, пожелав здоровья девочке: "Поздравляю, будьте здоровы и счастливы", "Очень рады за вашу семью", "Вот это сюрприз", "Трогательная новость до слез".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:03

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