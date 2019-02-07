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В Лос-Анджелесе американец заснял напротив дома таинственный летающий шар

В Лос-Анджелесе американец заснял напротив двери своего дома таинственный летающий шар. Объект медленно пролетел возле крыльца.
В Лос-Анджелесе американец заснял напротив дома таинственный летающий шар

3 февраля житель района Чатсворт в Лос-Анджелесе поделился в Сети видеороликом, на котором, по его мнению, запечатлено паранормальное явление. Накануне в 6 часов вечера по местному времени камера наружного наблюдения, встроенная в дверной глазок, включилась от чьего-то присутствия на крыльце. Утром житель Калифорнии решил просмотреть, не заходил ли кто-то к нему ночью, и немало удивился после просмотра сюжета.

Когда камера начала съёмку, мимо двери медленно проплыл по воздуху светящийся шар, похожий на блик. Неизвестный объект скрылся в направлении соседних участков и больше не показывался.

Американец спросил совета у пользователей Сети, потому что не знает, с чем именно столкнулся. По его версиям, шаром мог быть беспилотный аппарат пришельцев, призрак, или таинственная энергетическая сущность. Впрочем, скептики назвали НЛО обычным бликом на объективе или насекомым, проползшим по глазку.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:08

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