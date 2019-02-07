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При столкновении легковушки и автобуса в Краснодарском крае погиб человек

В Краснодарском крае зафиксировано ДТП, участниками которого оказались пассажирский автобус и легковое авто. Вследствие аварии, по данным от представителей Госавтоинспекции Кубани, погиб один человек.
При столкновении легковушки и автобуса в Краснодарском крае погиб человек

Согласно озвученным сведениям, инцидент имел место ранним утром 7 февраля в станице Тбилисской, входящей в состав Кубани. Водитель авто ВАЗ-2114 допустил выезд транспорта на встречную полосу, где имело место столкновение легковушки с автобусом Shuchi. Последний осуществлял рейс из Кропоткина в Темрюк, а в салоне находились на момент указанного ДТП 30 пассажиров.

По имеющимся данным, вследствие аварии на месте от серьезных повреждений скончался водитель ВАЗа и два человека, а также пассажиры легкового транспорта и автобуса были травмированы. Работу на месте ДТП вели представители ГИБДД региона, причины и обстоятельства случившегося по-прежнему устанавливаются, после чего может последовать процессуальное решение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:27

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