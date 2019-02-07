Турист из России убит в Эквадоре во время ограбления





Сведения о происшествии подтвердил Андрей Алексеев, представляющий посольство РФ на территории Эквадора. Инцидент зафиксирован в столице еще 4 февраля, когда турист в сопровождении супруги отправился на прогулку по Кито в темное время суток. На пару напали четверо вооруженных ножами злоумышленников, россиянин в процессе получил несколько ранений. Его оперативно доставили в одно из местных медучреждений, однако спасти мужчину врачам не удалось.Троих из участников нападения стражи порядка Эквадора смогли взять под арест, еще один из подозреваемых объявлен в розыск. Дипломат при этом подчеркнул, что на территории государства в последнее время заметно усложнилась криминогенная ситуация. Хотя в рассчитанных на туристов местах обычно достаточно безопасно, рекомендовано не брать на прогулки ценные вещи.