Ученые обнаружили “гибкую” стратегию похудения и сохранения веса
Ученым в ходе исследований удалось обнаружить “гибкую” стратегию похудения и сохранения веса. Соответствующая работа была организована специалистами из Британии, представляющими Кембриджский университет.
Проблема избыточного веса становится все более распространенной, на фоне чего ученые ищут новые способы решения вопроса. Ими предложена “гибкая” стратегия борьбы с лишними кг, которая актуальна при любом типе выбранной диеты. Дело в том, что переедание у людей наблюдается даже в тех случаях, когда расход энергии увеличен. В частности, не стоит отказывать себе в питание или ограничивать потребление калорий, достаточно несколько скорректировать рацион.
Кроме того, важно не забывать о регулярных физических нагрузках. Благодаря такому подходу станет возможным исключить любые эксцессы. Проблема в том, что часто во время диет люди полагают, что отказа от некоторых продуктов достаточно, но физическая составляющая тоже является одной из ключевых основ похудения.
Проблема избыточного веса становится все более распространенной, на фоне чего ученые ищут новые способы решения вопроса. Ими предложена “гибкая” стратегия борьбы с лишними кг, которая актуальна при любом типе выбранной диеты. Дело в том, что переедание у людей наблюдается даже в тех случаях, когда расход энергии увеличен. В частности, не стоит отказывать себе в питание или ограничивать потребление калорий, достаточно несколько скорректировать рацион.
Кроме того, важно не забывать о регулярных физических нагрузках. Благодаря такому подходу станет возможным исключить любые эксцессы. Проблема в том, что часто во время диет люди полагают, что отказа от некоторых продуктов достаточно, но физическая составляющая тоже является одной из ключевых основ похудения.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:07