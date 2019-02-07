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Ученые обнаружили “гибкую” стратегию похудения и сохранения веса

Ученым в ходе исследований удалось обнаружить “гибкую” стратегию похудения и сохранения веса. Соответствующая работа была организована специалистами из Британии, представляющими Кембриджский университет.
Ученые обнаружили “гибкую” стратегию похудения и сохранения веса

Проблема избыточного веса становится все более распространенной, на фоне чего ученые ищут новые способы решения вопроса. Ими предложена “гибкая” стратегия борьбы с лишними кг, которая актуальна при любом типе выбранной диеты. Дело в том, что переедание у людей наблюдается даже в тех случаях, когда расход энергии увеличен. В частности, не стоит отказывать себе в питание или ограничивать потребление калорий, достаточно несколько скорректировать рацион.

Кроме того, важно не забывать о регулярных физических нагрузках. Благодаря такому подходу станет возможным исключить любые эксцессы. Проблема в том, что часто во время диет люди полагают, что отказа от некоторых продуктов достаточно, но физическая составляющая тоже является одной из ключевых основ похудения.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:07

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