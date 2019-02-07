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Медики рассказали об основных признаках проблем с артериями

Медики назвали основные признаки, сигнализирующие о проблемах с артериями. Если игнорировать симптомы, это грозит рядом неприятных последствий, настаивают эксперты.
Медики рассказали об основных признаках проблем с артериями

Одним из симптомов того, что артерии забиты, может выступать боль в нижней части спины. Это подразумевает, что кровь не поступает туда должным образом, что грозит также грыжами и защемлением нервов. Дискомфортные или болезненные ощущения в ногах и стопах тоже указывают на проблемы, они могут свидетельствовать о накоплении холестерина. В худших случаях грозит ампутация. Игнорировать такие факторы не стоит, как и терпеть боли, возникающие в икроножной части.

Ушные складки могут оказаться одним из наиболее опасных симптомов, поскольку его считают возможны признаком ишемической болезни сердца. В случае с мужчинами тревожным сигналом способна выступать эректильная дисфункция. Для нормальной эрекции представителям сильного пола необходим беспрепятственный кровоток. При любом из симптомов лучше пройти консультацию у врача.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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