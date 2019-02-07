Медики рассказали об основных признаках проблем с артериями





Одним из симптомов того, что артерии забиты, может выступать боль в нижней части спины. Это подразумевает, что кровь не поступает туда должным образом, что грозит также грыжами и защемлением нервов. Дискомфортные или болезненные ощущения в ногах и стопах тоже указывают на проблемы, они могут свидетельствовать о накоплении холестерина. В худших случаях грозит ампутация. Игнорировать такие факторы не стоит, как и терпеть боли, возникающие в икроножной части.Ушные складки могут оказаться одним из наиболее опасных симптомов, поскольку его считают возможны признаком ишемической болезни сердца. В случае с мужчинами тревожным сигналом способна выступать эректильная дисфункция. Для нормальной эрекции представителям сильного пола необходим беспрепятственный кровоток. При любом из симптомов лучше пройти консультацию у врача.