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В день своего 95-летия Елизавета II намерена передать королевство принцу Чарльзу

Елизавета II намерена передать управление королевством своему сыну принцу Чарльзу. По утверждениям источников, случиться это может в день 95-летия королевы.
В день своего 95-летия Елизавета II намерена передать королевство принцу Чарльзу

Как утверждают иностранные СМИ, Елизавета II уже ведет подготовку к тому, чтобы отойти от дел по управлению королевством. Все связанные с этим полномочия правительница может передать принцу Чарльз, именно он стоит первым в очереди на престолонаследование. Полноправным главой Великобритании сын венценосной особы может стать уже через несколько лет, когда Елизавета II отметит свое 95-летие, издав акт о регентстве. Правда, по факту принц Уэльский станет принцем-регентом, поскольку оставлять трон его мать намерения не имеет, собираясь править до самой смерти.
В день своего 95-летия Елизавета II намерена передать королевство принцу Чарльзу

Пока подготовительных процессов по передаче полномочий не наблюдается, однако со временем это станет более заметно, уверяют инсайдеры. Благодаря такому шагу Елизавета II сможет немного снизить возложенную на нее статусом монарха нагрузку.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30

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