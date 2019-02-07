В связи с хорошим спросом Suzuki не спешит передавать Toyota кроссовер Vitara Brezza





Впрочем, несколько дней назад один из высокопоставленных представителей Toyota Kirloskar Motor в интервью СМИ заявил о переносе сборки бюджетного кроссовера на 2020 год. Вероятнее всего, это связано с желанием Suzuki как можно дольше сохранять свою долю на мировом авторынке, получая прибыль от продаж Vitara Brezza, который сейчас особенно популярен в Индии. За прошлый год компания реализовала свыше 150 тысяч экземпляров машин. Как известно, транспортное средство оснащено 1,3-литровым турбированным дизельным мотором на 90 лошадиных сил.Силовая установка функционирует в паре с 5-диапазонной МКПП или роботизированной автоматической трансмиссией. В Индии за кроссовер нужно заплатить примерно 770 000 – 1,04 миллиона рупий (700 000 – 950 000 рублей).