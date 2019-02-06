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Агрессивная лиса застряла посреди Москвы-реки

В Москве местные жители обнаружили испуганную лису, застрявшую на льду посреди Москвы-реки. Спасатели пытаются помочь агрессивному животному.
Агрессивная лиса застряла посреди Москвы-реки

Инцидент произошел в районе набережной Павелецкой. На покрывшейся льдом Москве-реке странным образом оказалась лисица. Напуганное животное обнаружила женщина, которая сразу вызвала отряд спасательной службы.

Известно, что специалисты проводят действия по спасению животного, однако трудности состоят в агрессии лисицы, которая инстинктивно пытается защитить себя. Специалисты сообщают, что у нее поранена лапа.

В декабре 2018 года уже был подобный случай в столице России. Тогда в самом центре Москвы возле Дербеневской набережной жители обнаружили лису. Как сообщают сами очевидцы, они были крайне удивлены появлением животного, ведь никаких лесов или парков поблизости нет.



 
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Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:10

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