Агрессивная лиса застряла посреди Москвы-реки





Инцидент произошел в районе набережной Павелецкой. На покрывшейся льдом Москве-реке странным образом оказалась лисица. Напуганное животное обнаружила женщина, которая сразу вызвала отряд спасательной службы.Известно, что специалисты проводят действия по спасению животного, однако трудности состоят в агрессии лисицы, которая инстинктивно пытается защитить себя. Специалисты сообщают, что у нее поранена лапа.В декабре 2018 года уже был подобный случай в столице России. Тогда в самом центре Москвы возле Дербеневской набережной жители обнаружили лису. Как сообщают сами очевидцы, они были крайне удивлены появлением животного, ведь никаких лесов или парков поблизости нет.