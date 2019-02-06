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Супруга Игоря Акинфеева Екатерина Герун похвасталась стройной фигурой

Екатерина Герун, супруга отечественного футболиста Игоря Акинфеева, похвасталась стройной фигурой в купальнике. Соответствующие снимки появились в профиле жены игрока сборной РФ в Instagram.
Супруга Игоря Акинфеева Екатерина Герун похвасталась стройной фигурой

Сейчас Екатерина Герун отдыхает за рубежом, откуда активно делится снимками. Преимущественно избранница Игоря Акинфеева позирует перед камерой в купальнике, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Многие подписчики жены спортсмена были удивлены тому, как хорошо выглядит возлюбленная футболиста. Пара сейчас проводит отпуск на Мальдивских островах, наслаждаясь жаркой погодой и океаном.

Фолловеры страницы жены Акинфеева отметили, что Екатерина Герун покоряет прежде всего своей естественной красотой. Многие поклонницы начали интересоваться, как владелице аккаунта удалось добиться такой стройности, надеясь получить советы по этому поводу, в том числе касаемо питания.



 
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Спорт
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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