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Криштиану Роналду отпраздновал 34-летие дома в кругу семьи

Вчера, 5 февраля, один из самых известных футболистов в мире Криштиану Роналду отпраздновал свое 34-летие. На этот раз спортсмен решил не устраивать шумное торжество и отметил день рождения в домашней обстановке с самыми родными людьми. Именинник поделился с фанатами фотографией, сделанной во время семейного ужина, разместив снимок в социальной сети Instagram.
Криштиану Роналду отпраздновал 34-летие дома в кругу семьи

На фото, опубликованном Криштиану Роналду в соцсети, виновник торжества вместе с супругой и старшим сыном позируют перед тортом, на котором горят свечи.

Жена знаменитости Джорджина Родригес поздравила возлюбленного, разместив на своей странице в Instagram видеоролик, на котором спортсмен играет со своим младшим сыном Матео. Футболист подает малышу мяч, а ребенок мастерски его отбивает. В комментариях к постам обоих супругов фанаты со всего мира поздравляли своего кумира с днем рождения.



 
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Спорт
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:30

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