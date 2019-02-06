Криштиану Роналду отпраздновал 34-летие дома в кругу семьи

На фото, опубликованном Криштиану Роналду в соцсети, виновник торжества вместе с супругой и старшим сыном позируют перед тортом, на котором горят свечи.Жена знаменитости Джорджина Родригес поздравила возлюбленного, разместив на своей странице в Instagram видеоролик, на котором спортсмен играет со своим младшим сыном Матео. Футболист подает малышу мяч, а ребенок мастерски его отбивает. В комментариях к постам обоих супругов фанаты со всего мира поздравляли своего кумира с днем рождения.