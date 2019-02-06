Компания Rolls-Royce встретила год Свиньи выпуском новых автомобилей
Производители британских автомобилей Rolls-Royce в честь наступившего года Свиньи представили новые автомобили. 5 февраля вышли ограниченные версии моделей Wraith, Ghost, Cullinan, Dawn.
Общественность отметила, что роскошь автомобилей абсолютно не ассоциируется с животным наступившего года. Все модели представлены в 5 вариантах цветов. Известно, что с 4 по 8 февраля у постояльцев отелей Mandarin Oriental Hotel будет возможность заказать один из представленных автомобилей с личным водителем. Помимо этого, у них будет шанс выиграть самостоятельное недельное вождение одной из моделей Rolls-Royce.
Ранее было известно, что в продажу на территории России поступил Rolls-Royce Cullinan, который считается одним из самых роскошных в мире. Цена автомобиля стартует от 25 миллионов рублей.
Общественность отметила, что роскошь автомобилей абсолютно не ассоциируется с животным наступившего года. Все модели представлены в 5 вариантах цветов. Известно, что с 4 по 8 февраля у постояльцев отелей Mandarin Oriental Hotel будет возможность заказать один из представленных автомобилей с личным водителем. Помимо этого, у них будет шанс выиграть самостоятельное недельное вождение одной из моделей Rolls-Royce.
Ранее было известно, что в продажу на территории России поступил Rolls-Royce Cullinan, который считается одним из самых роскошных в мире. Цена автомобиля стартует от 25 миллионов рублей.
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:00