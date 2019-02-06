Volkswagen выпустил обновленную версию Passat





Автомобиль отличается обновленным турбодвигателем, а также адаптирован для европейской аудитории. Официальное открытие продаж назначено на лето 2019 года.Что касается внешних изменений Volkswagen Passat, то бампер получил более рельефное покрытие, датчики торможения теперь меняют изображение. Также автомобиль имеет светодиодное освещение, а в салоне установлена новая медиасистема и цифровая панель. Разработчики внедрили умную систему помощи для владельца. Сервис, установленный в автомобиле, способен проводить оплату за парковку, а также сообщать о состоянии машины.Объем двигателя на бензине составляет 1,5 литра, на дизеле – 1,6 литра. В зависимости от этого меняется мощность автомобиля – 150 и 190 лошадиных сил соответственно.