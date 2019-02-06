Ученые: Рассеянность может быть скрытым признаком инсульта
Ученым удалось выяснить, что рассеянность внимания может быть скрытым признаком такого состояния, как инсульт. Предположения экспертов подтверждают результаты исследования с участием 54 добровольцев, имевшим факторы, повышающие риск развития недуга, сообщает Neurobiology of Aging.
Исследователи изучили данные участников возрастом от 55 до 80 лет, имеющих одну из причин, вызывающих развитие патологии (курение, избыток холестерина, высокое давление, апноэ сна). Для диагностики использовалось сканирование сосудов головного мозга и белого вещества при помощи аппарата МРТ, а внимание специалисты оценили, используя опросники и нейрокогнитивные тесты.
Как рассказал Аян Дей, являющийся автором проекта, работа показала: люди, имеющие более высокий риск инсульта очень часто не могли сосредоточиться на конкретном задании, обозначенном в тесте. Если у человека рассеянное состояние и путаница в мыслях - нужно срочно обратиться к медицинскому специалисту, сделал вывод эксперт.
Исследователи изучили данные участников возрастом от 55 до 80 лет, имеющих одну из причин, вызывающих развитие патологии (курение, избыток холестерина, высокое давление, апноэ сна). Для диагностики использовалось сканирование сосудов головного мозга и белого вещества при помощи аппарата МРТ, а внимание специалисты оценили, используя опросники и нейрокогнитивные тесты.
Как рассказал Аян Дей, являющийся автором проекта, работа показала: люди, имеющие более высокий риск инсульта очень часто не могли сосредоточиться на конкретном задании, обозначенном в тесте. Если у человека рассеянное состояние и путаница в мыслях - нужно срочно обратиться к медицинскому специалисту, сделал вывод эксперт.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:39