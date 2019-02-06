Ученые: Рассеянность может быть скрытым признаком инсульта





Исследователи изучили данные участников возрастом от 55 до 80 лет, имеющих одну из причин, вызывающих развитие патологии (курение, избыток холестерина, высокое давление, апноэ сна). Для диагностики использовалось сканирование сосудов головного мозга и белого вещества при помощи аппарата МРТ, а внимание специалисты оценили, используя опросники и нейрокогнитивные тесты.Как рассказал Аян Дей, являющийся автором проекта, работа показала: люди, имеющие более высокий риск инсульта очень часто не могли сосредоточиться на конкретном задании, обозначенном в тесте. Если у человека рассеянное состояние и путаница в мыслях - нужно срочно обратиться к медицинскому специалисту, сделал вывод эксперт.