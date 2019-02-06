СМИ: Cлухи о скрывающейся после пожара дочери Юрия Башмета не подверждены





Накануне в прессе появились сведения о том, что наследница Юрия Башмета Ксения якобы скрывается от сотрудников полиции, которые разыскивают ее после пожара в доме в Москве. Утверждалось, что возгорание свое распространение начало непосредственно с квартиры дочери выдающегося дирижера. Однако источники уверяют, что девушка не пытается избегать правоохранителей, а накануне она дала показания в качестве свидетеля по делу о пожаре в жилом здании.Инцидент на Никитском бульваре имел место в ночь на 4 февраля, огонь успел распространиться на тысячу кв.м. Впоследствии между этажами произошло обрушение перекрытия, погибли в результате ЧП по меньшей мере восемь граждан. Обстоятельства происшествия в Москве на данный момент устанавливаются.