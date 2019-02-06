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СМИ: Cлухи о скрывающейся после пожара дочери Юрия Башмета не подверждены

Дочь известного отечественного дирижера Юрия Башмета не скрывается от полиции после пожара в ее квартире в Москве. Во вторник, 5 февраля, она побывала на допросе, где выступала в качестве свидетеля, сообщают СМИ.
СМИ: Cлухи о скрывающейся после пожара дочери Юрия Башмета не подверждены

Накануне в прессе появились сведения о том, что наследница Юрия Башмета Ксения якобы скрывается от сотрудников полиции, которые разыскивают ее после пожара в доме в Москве. Утверждалось, что возгорание свое распространение начало непосредственно с квартиры дочери выдающегося дирижера. Однако источники уверяют, что девушка не пытается избегать правоохранителей, а накануне она дала показания в качестве свидетеля по делу о пожаре в жилом здании.

Инцидент на Никитском бульваре имел место в ночь на 4 февраля, огонь успел распространиться на тысячу кв.м. Впоследствии между этажами произошло обрушение перекрытия, погибли в результате ЧП по меньшей мере восемь граждан. Обстоятельства происшествия в Москве на данный момент устанавливаются.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:07

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