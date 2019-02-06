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В Сирии в древнем замке крестоносцев обнаружена тайная комната

В ранее принадлежавшем крестоносцам древнем замке Крак-Де Шеваль в Сирии обнаружена тайная комната. Исследователи допускают, что рыцари-госпитальеры могли найденное помещение использовать под прачечную, также не исключается, что здесь готовили вино.
В Сирии в древнем замке крестоносцев обнаружена тайная комната

Замок включен в перечень наследия ЮНЕСКО, однако во время боевых действий в Сирии он серьезно пострадал. Здание XI века изучается археологами, которые недавно расчищали коридоры. В процессе было замечено отверстие в стене с пустым пространством за ним, именно так удалось наткнуться на неизвестную ранее комнату. Очистив помещение от камней, стало возможным выявить печь и многочисленные емкости. Пока основные версии касаются того, что здесь либо размещалась прачечная, либо много столетий назад жители крепости Крак-Де Шеваль занимались приготовлением вина.

Решение замуровать комнату могли принять мамлюки после захвата здания. В настоящее время найденные образцы эксперты отправили на экспертизу в Венгрию, это позволит впоследствии более точно определить назначение помещения, а также больше узнать о быте того периода истории.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:38

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