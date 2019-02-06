В Сирии в древнем замке крестоносцев обнаружена тайная комната





Замок включен в перечень наследия ЮНЕСКО, однако во время боевых действий в Сирии он серьезно пострадал. Здание XI века изучается археологами, которые недавно расчищали коридоры. В процессе было замечено отверстие в стене с пустым пространством за ним, именно так удалось наткнуться на неизвестную ранее комнату. Очистив помещение от камней, стало возможным выявить печь и многочисленные емкости. Пока основные версии касаются того, что здесь либо размещалась прачечная, либо много столетий назад жители крепости Крак-Де Шеваль занимались приготовлением вина.Решение замуровать комнату могли принять мамлюки после захвата здания. В настоящее время найденные образцы эксперты отправили на экспертизу в Венгрию, это позволит впоследствии более точно определить назначение помещения, а также больше узнать о быте того периода истории.