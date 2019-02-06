В Японии Алину Загитову называют "Богиней процветания"

В блоге Instagram говорится о том, что лишь за последний год Алине Загитовой удалось заключить рекламные соглашения с 4 популярными компаниями и даже стать официальным лицом 3 из них. Японцы ждут "Богиню процветания" с визитом весной 2019 года. Российскую спортсменку знают и узнают в Японии, восхищаясь ее талантами и способностями."Она лучшая, вот и все", "Реально заслуживает", "Это просто праздник", "Очень достойная личность", "Гордимся Алиночкой", "Рада за Алину, украшение любого бренда", "Поездка Алины в Японию на ЧМ будет для японцев праздником", - отреагировали на новость многочисленные поклонники Алины Загитовой из России.