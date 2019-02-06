В Японии Алину Загитову называют "Богиней процветания"
В Японии популярная российская фигуристка Алина Загитова теперь известна, как "Богиня процветания". Об этом сообщается на фанатской странице олимпийской чемпионки в Instagram. Жители страны восходящего солнца назвали так спортсменку, так как считают ее одной из самых успешных фигуристок планеты.
В блоге Instagram говорится о том, что лишь за последний год Алине Загитовой удалось заключить рекламные соглашения с 4 популярными компаниями и даже стать официальным лицом 3 из них. Японцы ждут "Богиню процветания" с визитом весной 2019 года. Российскую спортсменку знают и узнают в Японии, восхищаясь ее талантами и способностями.
"Она лучшая, вот и все", "Реально заслуживает", "Это просто праздник", "Очень достойная личность", "Гордимся Алиночкой", "Рада за Алину, украшение любого бренда", "Поездка Алины в Японию на ЧМ будет для японцев праздником", - отреагировали на новость многочисленные поклонники Алины Загитовой из России.
В блоге Instagram говорится о том, что лишь за последний год Алине Загитовой удалось заключить рекламные соглашения с 4 популярными компаниями и даже стать официальным лицом 3 из них. Японцы ждут "Богиню процветания" с визитом весной 2019 года. Российскую спортсменку знают и узнают в Японии, восхищаясь ее талантами и способностями.
"Она лучшая, вот и все", "Реально заслуживает", "Это просто праздник", "Очень достойная личность", "Гордимся Алиночкой", "Рада за Алину, украшение любого бренда", "Поездка Алины в Японию на ЧМ будет для японцев праздником", - отреагировали на новость многочисленные поклонники Алины Загитовой из России.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:00