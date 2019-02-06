В небе над Китаем замечена флотилия НЛО





Случилось все в дневное время, когда над жилой частью города пронеслись несколько НЛО, имеющих овальную форму. Объекты слабо выделялись на небе, а их движения оказались плавными. Автор ролика предположил, что стал свидетелем вторжения “летучих тарелок”, принадлежащих представителям внеземных цивилизаций. Хотя никаких звуков НЛО не издавали, житель Китая начал испытывать после увиденного чувство тревоги.Своим роликом китаец поделился в Сети, где на него успели отреагировать уфологи. Пользователи интернета начали спорить относительно происхождения НЛО. Часть уверены, что это действительно корабли пришельцев с других планет, пока другие полагают, что увиденному можно найти рациональное объяснение.