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Все мужья Марины Федункив пытались вынудить актрису взять их фамилию

Отечественная актриса Марина Федункив призналась журналистам, что практически все ее мужья пытались вынудить артистку взять их фамилию. Недавно знаменитость стала ведущей шоу “Пригласите на свадьбу!”, где будут выбирать артистов и тамаду для бракосочетания.
Все мужья Марины Федункив пытались вынудить актрису взять их фамилию

Марина Федункив делится, что ей приходилось вести свадьбы, но она всегда отказывается от анонимных заказов, желая знать имена молодоженов заранее. В беседе с Teleprogramma.pro артистка вспомнила, что возникали во время таких церемоний и неловкие ситуации, в 1990-х ей даже приходилось убегать через кухню. Необычным был заказ, когда Федункив и нескольких ее коллег доставили на вертолете в тайгу, где такое событие праздновали порядка пяти человек. Они звонили своим знакомым, а те должны были угадать во время разговора со знаменитостями, кто именно с ними общается.

Среди гостей шоу “Приглашаю на свадьбу!” будут даже известные личности, в том числе Филипп Киркоров, чье творчество по душе и самой Марине Федункив. Они давно знакомы с артистом, их связывают приятельские отношения.
Все мужья Марины Федункив пытались вынудить актрису взять их фамилию

В том, что актриса смогла стать ведущей такого шоу, знаменитость видит парадокс. Ей приходилось вести свадьбы, а на экране или сцене она часто играет мать, но у самой ни свадьбы, ни детей не было. Федункив жила со своими мужьями в гражданском браке, однако замуж выходить не спешила, к тому же, ей не нравилось желание ухажеров “подарить” актрисе свою фамилию. Звезда добавила, что решение о расставании всегда принимала именно она.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:55

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