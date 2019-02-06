Все мужья Марины Федункив пытались вынудить актрису взять их фамилию





Марина Федункив делится, что ей приходилось вести свадьбы, но она всегда отказывается от анонимных заказов, желая знать имена молодоженов заранее. В беседе с Teleprogramma.pro артистка вспомнила, что возникали во время таких церемоний и неловкие ситуации, в 1990-х ей даже приходилось убегать через кухню. Необычным был заказ, когда Федункив и нескольких ее коллег доставили на вертолете в тайгу, где такое событие праздновали порядка пяти человек. Они звонили своим знакомым, а те должны были угадать во время разговора со знаменитостями, кто именно с ними общается.Среди гостей шоу “Приглашаю на свадьбу!” будут даже известные личности, в том числе Филипп Киркоров, чье творчество по душе и самой Марине Федункив. Они давно знакомы с артистом, их связывают приятельские отношения.В том, что актриса смогла стать ведущей такого шоу, знаменитость видит парадокс. Ей приходилось вести свадьбы, а на экране или сцене она часто играет мать, но у самой ни свадьбы, ни детей не было. Федункив жила со своими мужьями в гражданском браке, однако замуж выходить не спешила, к тому же, ей не нравилось желание ухажеров “подарить” актрисе свою фамилию. Звезда добавила, что решение о расставании всегда принимала именно она.