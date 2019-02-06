В Санкт-Петербурге избили актера театра Александра Дзюбу





О случившемся Александр Дзюба решился рассказать на личной странице в сети Instagram, отметив, что инцидент имел место еще 19 января. Тогда в гостинице “Октябрьская” в Петербурге актера театра избил его коллега, а само нападение потерпевший назвал “бессмысленным выпадом”, сопровождавшимся угрозами в адрес жертвы. После конфликта у Дзюбы медицинские работники выявили сотрясение мозга, ряд ушибов, также замечены гематомы.В посте актер отметил, что Иван Никульча свою агрессию объяснил “личным” с Дзюбой делом, но в действительности таким образом он пытается “выжить” коллегу из труппы. Кроме того, нападавший до сих пор не вышел с избитым им артистом на связь, не пытаясь разрешить конфликт мирным путем. Проигнорировали драку и в руководстве театра, а полиция Северной столицы по факту случившегося открыла дело.