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В Йемене на свет появились 2-головые сиамские близнецы

В государстве Йемен зафиксировано появление на свет 2-головых сиамских близнецов. Медики говорят о том, что выжить сможет только один малыш.
В Йемене на свет появились 2-головые сиамские близнецы

Дети-дицефалы родились в медицинском учреждении города Сана. Малыши, которым пришлось делить одно тело на двоих, перебывают в специальном инкубаторе интенсивной терапии. Специалисты ежедневно борются за жизнь малышей. Они советуют родителям отвезти наследников за границу, где им смогут предоставить более квалифицированную медицинскую помощь. Отец сиамских близнецов заявил о категорическом отказе от заграничной помощи, а также он не согласен разделять детей и терять кого-то из них. Глава семейства подчеркнул, что принимает данное ему богом.

Главный врач детской клиники сообщил, что в его практике это первый подобный случай. Данная аномалия примечательна тем, что два ребенка получили одно тело, которое вмещает пару голов, сердец, желудков и позвоночников. Медицинские сотрудники надеются на финансовую помощь со стороны властей, которая необходима для проведения множества различных процедур.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:23

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