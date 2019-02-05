В Йемене на свет появились 2-головые сиамские близнецы





Дети-дицефалы родились в медицинском учреждении города Сана. Малыши, которым пришлось делить одно тело на двоих, перебывают в специальном инкубаторе интенсивной терапии. Специалисты ежедневно борются за жизнь малышей. Они советуют родителям отвезти наследников за границу, где им смогут предоставить более квалифицированную медицинскую помощь. Отец сиамских близнецов заявил о категорическом отказе от заграничной помощи, а также он не согласен разделять детей и терять кого-то из них. Глава семейства подчеркнул, что принимает данное ему богом.Главный врач детской клиники сообщил, что в его практике это первый подобный случай. Данная аномалия примечательна тем, что два ребенка получили одно тело, которое вмещает пару голов, сердец, желудков и позвоночников. Медицинские сотрудники надеются на финансовую помощь со стороны властей, которая необходима для проведения множества различных процедур.