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В альянсе PSA Group рассматривают возможность возвращения Opel на рынок России

В альянсе PSA Group решили рассмотреть возможность возвращения Opel на рынок России. По словам Алексея Володина, занимающего должность главы брендов Peugeot, Citroen и DS в РФ, сейчас прорабатываются разные варианты, касающиеся грядущей перспективы, однако об окончательном решении речь пока не идет.
В альянсе PSA Group рассматривают возможность возвращения Opel на рынок России

Известная марка Opel, принадлежащая сейчас PSA, может снова стать частью российского рынка. Как отметил Алексей Володин, этот вопрос активно обсуждают среди руководства альянса. Раньше о планах передать Opel РФ говорил и Майкл Гентгенс из Opel Automobile GmbH. Он высказал мнение, что о финальном решении в данном контексте говорить пока рано.

Opel "покинула" авторынок России в 2015 году. В тот же период "заморозили" и работу завода General Motors, расположенного в Санкт-Петербурге. Через два года марка стала владением PSA Group.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:58

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