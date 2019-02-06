В России создадут небьющееся стекло для смартфонов





Учёные РХТУ сообщили о сотрудничестве с дочерней компанией бренда LG в разработке нового поколения противоударных стёкол. Материал, используемый при создании экранов, должен превзойти конкурентов по устойчивости к физическим повреждениям. Точных сроков выпуска стекла разработчики не называют.В основу продукта РХТУ и LG ляжет стеклокристаллический материал новейшей генерации. Структура ситаллов обеспечит смартфонам устойчивость к очень высоким и низким температурам. Компоненты для защитного покрытия стоят довольно дёшево.Подобные стёкла на сегодняшний день часто можно встретить в телескопах и в зеркалах лазерных гироскопах. Разработчики надеются, что их продукт заменит остальные виды защитных покрытий. На смартфонах с подобными стёклами будет сложно оставить царапины или разбить при падении.