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В России создадут небьющееся стекло для смартфонов

В России сотрудники университета РХТУ им. Менделеева создадут небьющееся стекло для смартфонов LG. Сверхпрочные экраны не будут разбиваться, царапаться и повреждаться от низких и высоких температур.
В России создадут небьющееся стекло для смартфонов

Учёные РХТУ сообщили о сотрудничестве с дочерней компанией бренда LG в разработке нового поколения противоударных стёкол. Материал, используемый при создании экранов, должен превзойти конкурентов по устойчивости к физическим повреждениям. Точных сроков выпуска стекла разработчики не называют.

В основу продукта РХТУ и LG ляжет стеклокристаллический материал новейшей генерации. Структура ситаллов обеспечит смартфонам устойчивость к очень высоким и низким температурам. Компоненты для защитного покрытия стоят довольно дёшево.

Подобные стёкла на сегодняшний день часто можно встретить в телескопах и в зеркалах лазерных гироскопах. Разработчики надеются, что их продукт заменит остальные виды защитных покрытий. На смартфонах с подобными стёклами будет сложно оставить царапины или разбить при падении.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 00:11

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