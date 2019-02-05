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В Steam стартовала распродажа игр приуроченная Китайскому новому году

Онлайн-сервис Steam запустил массовую распродажу компьютерных игр, которая приурочена к Китайскому новому году. Организатор мероприятия, американский разработчик Valve, решил ввести уникальную систему бонусов, условия которой размещены на их специальной странице в Сети.
В Steam стартовала распродажа игр приуроченная Китайскому новому году

Компания Valve решила поощрять покупателей интересными наградами в виде виртуальных жетонов, а их стоимость зависит о того, сколько пользователь сервиса Steam потратил на предыдущие покупки. В период акции покупатель имеет возможность обменять эти жетоны на специальные бонусы, а также получить скидку на следующее приобретение в размере 100 рублей. Стоимость одного купона составляет 15 000 жетонов. Эти жетоны пользователь получает, когда совершает покупку в разгар распродажи. Соотношение монеты и суммы - 59 рублей = 10 жетонов, если они приобретаются в качестве подарка, тогда организаторы выдают 65 жетонов.


Под акционные скидки попали множество игр. Например, Assassin's Creed Odyssey получила скидку 50% и теперь стоит 999 рублей. Такую же скидку получили Tekken 7 и NioH, они стоят 599 и 465 рублей соответственно. Скидку в 75% получили еще две игры: Far Cry 5 и Dark Souls 3. Их покупатель может купить за 499 рублей. Организаторы объявили, что акция будет окончена 11 февраля в 21.00.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:54

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