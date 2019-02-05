В России выйдет в продажу кроссовер Mazda CX-3





Раньше это транспортное средство не поставляли в Россию вследствие ситуации, сложившейся в рамках мировых валютных рынков. Новое авто получило ОТТС. В РФ не приедет старшая вариация авто сегмента SUV. Речь ведётся о версии Mazda CX-4. Компактную модификацию «кросса» Mazda CX-3 производят в рамках японского автозавода. Вследствие меняющегося курса рубля, автопроизводитель ранее продавал авто в прочих государствах. По мнению экспертов, версия CX-3 для Российской Федерации может быть предложена по цене модели CX-5.Авто CX-4, которое представили в 2014 году, создавали для авторынка КНР. По словам производителя, по этой причине данная модель в Российской Федерации не будет популярной. Авто по своим параметрам проигрывает версии CX-5.