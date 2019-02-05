В Сети появились рендеры новейшего спорткара Chevrolet Corvette с откидным верхом
В Сети недавно появились рендеры новейшего спорткара Chevrolet Corvette с откидным верхом в кузове Targa. Дизайном новинки на одном из тематических форумов с любителями Chevrolet поделился пользователь Chazcron.
Согласно рендеру, новый автомобиль напоминает внешне Chevrolet Corvette С8, имеющий среднее расположение двигателя. Последний должен появится в скором времени, но пока сведений о его презентации нет.
Сам Chevrolet Corvette многие приравнивают к Ferrari 360. Передняя часть новинки весьма короткая, а острые линии кузова, а также арки колес добавляют спорткару некую особенность. Таких элементов у американских авто ранее не было. Некоторые специалисты предположили, что презентации модели можно ожидать в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке или Детройте.
Согласно рендеру, новый автомобиль напоминает внешне Chevrolet Corvette С8, имеющий среднее расположение двигателя. Последний должен появится в скором времени, но пока сведений о его презентации нет.
Сам Chevrolet Corvette многие приравнивают к Ferrari 360. Передняя часть новинки весьма короткая, а острые линии кузова, а также арки колес добавляют спорткару некую особенность. Таких элементов у американских авто ранее не было. Некоторые специалисты предположили, что презентации модели можно ожидать в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке или Детройте.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:07