В Сети появились рендеры новейшего спорткара Chevrolet Corvette с откидным верхом





Согласно рендеру, новый автомобиль напоминает внешне Chevrolet Corvette С8, имеющий среднее расположение двигателя. Последний должен появится в скором времени, но пока сведений о его презентации нет.Сам Chevrolet Corvette многие приравнивают к Ferrari 360. Передняя часть новинки весьма короткая, а острые линии кузова, а также арки колес добавляют спорткару некую особенность. Таких элементов у американских авто ранее не было. Некоторые специалисты предположили, что презентации модели можно ожидать в рамках автомобильной выставки в Нью-Йорке или Детройте.