Volkswagen представит бюджетный электрокроссовер на основе модели T-Roc в 2024 году





Совет директоров Volkswagen Group одобрил инициативу в 2024 году запустить серию электрических кроссоверов на платформе MEB. Конкуренцию автомобили составят бюджетному сегменту, ведь будут стоит около 20 тысяч евро. Хотя о технических характеристиках будущего электрокара говорить рано, по габаритам машина станет сопоставима с Volkswagen T-Roc 2017 года выпуска.Те же разработки, что применят для кроссовера, в дальнейшем пригодятся и для электрических версий Skoda, Audi и Seat. Сборка автомобилей будет сосредоточена на заводе в Эмдене. Поскольку руководство Volkswagen заинтересовано в выпуске электрокаров, модели Arteon и Passat "переедут" в предприятия Болгарии или Чехии.Ожидается, что к 2025 году от бренда на рынок выйдут сразу 27 новинок. Как и кроссовер, остальные электромобили будут строиться на платформе MEB. Помимо Volkswagen, их выпустят под марками Skoda, Audi и Seat.