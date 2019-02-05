Компания Toyota представит новые модели Land Cruiser 300 и Lexus LX осенью 2019 года
Японская компания Toyota намерена представить новые автомобили уже осенью 2019 года. Презентация моделей Land Cruiser 300 и Lexus LX состоится в рамках Токийского автосалона.
Данную информацию распространили сотрудники местных специализированных СМИ. Инсайдеры сообщают, что характеристики двух транспортных средств будут достаточно похожи. Таким образом, длина автомобилей составит более пяти метров, величина колесной базы – 2 метра 850 сантиметров. Разработчики сохранили внедорожникам рамную архитектуру. Вес машин значительно уменьшится. Это произойдет из-за использования высокопрочных материалов для изготовления конструкции транспортного средства.
Производитель улучшил систему пассивной безопасности Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. В подкапотном пространстве потребителя встретит 3,5-литровый турбодвигатель с мощностью в 450 лошадиных сил. Мотор будет функционировать в паре с десятиступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift. Эксперты предполагают, что в скором времени могут выйти и гибридные установки, однако пока никакой официальной информации по этому поводу не прозвучало.
Ожидается, что премиальные внедорожники попадут на потребительский рынок в начале 2020 года.
Данную информацию распространили сотрудники местных специализированных СМИ. Инсайдеры сообщают, что характеристики двух транспортных средств будут достаточно похожи. Таким образом, длина автомобилей составит более пяти метров, величина колесной базы – 2 метра 850 сантиметров. Разработчики сохранили внедорожникам рамную архитектуру. Вес машин значительно уменьшится. Это произойдет из-за использования высокопрочных материалов для изготовления конструкции транспортного средства.
Производитель улучшил систему пассивной безопасности Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. В подкапотном пространстве потребителя встретит 3,5-литровый турбодвигатель с мощностью в 450 лошадиных сил. Мотор будет функционировать в паре с десятиступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift. Эксперты предполагают, что в скором времени могут выйти и гибридные установки, однако пока никакой официальной информации по этому поводу не прозвучало.
Ожидается, что премиальные внедорожники попадут на потребительский рынок в начале 2020 года.
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:25