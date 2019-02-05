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В России подешевели дизельное топливо и бензин

По данным Thomson Reuters Kortes, на территории Российской Федерации произошло снижение цен на топливо. В частности Аи-92, Аи-95 и ДТ.
В России подешевели дизельное топливо и бензин

Буквально за несколько дней, начиная с 28 февраля, дизельное топливо и бензин существенно подешевели. В особенности данная тенденция наблюдалась на заправках Shell, где цена на ДТ стала ниже на 30 копеек, Аи-92 - на 40 копеек, а Аи-95 - на 50 копеек. В целом, на территории РФ работают более 300 АЗС данной компании, только в столице их около 19. Что касается цен на биржах, то здесь также произошли изменения. За тонну бензина марки Аи-92 просят в среднем 40 300 рублей, что на 782 рубля дешевле, чем было неделю назад. А оптовая стоимость снижена на 294 рубля, и теперь составляет не более 41 082 рубля. Аи-95 немного дороже – 42 029 за тонну, однако это дешевле, чем на прошлой неделе. Ведь тогда он был дороже на 533 рубля. Оптовая цена снизилась на 156 рублей, и теперь составляет 42 670 рублей.

Снижение цен не обошло и аэропорты России, теперь тонна керосина стоит 61 512 рублей, а это на 601 рубль меньше. Заправки Дальневосточного округа отпускают дизельное топливо на 17 копеек дешевле, в Сибирском регионе бензин марки Аи-95 подешевел на 13 копеек. Однако снижение цен произошло не везде, например, на АЗС Южного и Уральского округов цены выросли почти на 18 копеек. Конечно, это не очень сильное снижение цен на моторное топливо, однако это может говорить о некоторой стабильности, ведь в прошлом году цены выросли за считанные месяцы, и сразу на 10%. Исходя из этого, власти РФ пришли к договоренности о заморозке цен и отказались от планового повышения акцизов.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:34

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