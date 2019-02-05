Уфолог: В США НЛО удалось сканировать данные пассажирского самолета
Известный виртуальный исследователь Скотт Уоринг заявил, что в Фениксе (США, штат Аризона), летевшему в нескольких метрах от авиалайнера НЛО удалось сканировать все данные пассажирского самолета. Об этом уфолог сообщил на своей официальной странице.
Специалист в подтверждение своей гипотезы опубликовал видеоролик, где можно увидеть подозрительный объект, который "зависает" в воздухе рядом с лайнером. НЛО произвел странные манипуляции и резко взлетел. Этого времени пришельцам было достаточно, чтобы сканировать воздушное судно и пассажиров, находящихся на его борту.
По словам Скотта Уоринга, сейчас беспилотные инопланетные корабли стали встречаться все чаще. Устройства гуманоидов, как правило, двигаются за самолетами. Эксперт в области уфологии отметил: раньше такие загадочные маневры с кораблями братьев по разуму он замечал на Тайване.
Специалист в подтверждение своей гипотезы опубликовал видеоролик, где можно увидеть подозрительный объект, который "зависает" в воздухе рядом с лайнером. НЛО произвел странные манипуляции и резко взлетел. Этого времени пришельцам было достаточно, чтобы сканировать воздушное судно и пассажиров, находящихся на его борту.
По словам Скотта Уоринга, сейчас беспилотные инопланетные корабли стали встречаться все чаще. Устройства гуманоидов, как правило, двигаются за самолетами. Эксперт в области уфологии отметил: раньше такие загадочные маневры с кораблями братьев по разуму он замечал на Тайване.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:12