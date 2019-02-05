Ученые: Женский мозг стареет медленнее мужского





Ученые изучили результаты позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-сканирования) 205 человек в возрасте от 20 до 82 лет (121 женщины и 84 мужчин), измерив уровень метаболизма в мозге этих участников и количество кислорода и глюкозы, которые использовались в разных местах мозга. Затем эксперты попытались предсказать возраст человека по метаболическим процессам его мозга.Результаты показали, что у женщин был более молодой мозг по сравнению с мужчинами. Это означает, что с возрастом им легче осваивать новые навыки, заниматься творчеством и получить новую профессию. Однако представительницы прекрасного пола также в большей степени подвержены возникновению болезни Альцгеймера и других заболеваний мозга, отметили исследователи.Ученые подчеркнули, что здоровая диета и физическая активность помогут поддерживать необходимый уровень метаболизма мозга и могут повлиять на «здоровое старение и болезни».