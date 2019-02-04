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Илья Яббаров хочет получить миллион рублей от беременной Алены Савкиной

Экс-избранник беременной Алены Савкиной– Илья Яббаров нашел способ, с помощью которого сможет заработать на ней.

Несколько часов назад наш портал уже писал о том, что Яббаров, невзирая на недоброжелательный настрой многих телезрителей и участников «Дома-2», по-прежнему планирует податься в депутаты.
Илья Яббаров хочет получить миллион рублей от беременной Алены Савкиной

Более того, Илья уже начал составлять некоторые законопроекты, которые намерен предложить главнокомандующему страны. Впрочем, на сегодняшний день все планы участника реалити-шоу являются лишь словами, ведь, как выяснилось, двери в приемную начальника Саратовской области по-прежнему для Яббарова закрыты.

На днях бывший возлюбленный Рапунцель-младшей заговорил у себя в Instagram о проблемах жителей России, а если быть точнее, о большом количестве разводов. К слову, Илья даже сообщил подписчикам, как планирует с ними бороться и предложил штрафовать женщин, которые бросают своих мужей.
Илья Яббаров хочет получить миллион рублей от беременной Алены Савкиной

Нужно сказать, что пост Яббарова не остался незамеченным и за несколько часов разлетелся по всем социальным сетям. По мнению интернет-пользователей, Илья хочет получить от беременной Савкиной миллион рублей, ведь она отказалась от него, несмотря даже на то, что находилась в интересном положении.

К слову, пост участника «Дома-2» шокировал поклонников телешоу. По их словам, Илья мало того, что отказался от будущего ребенка, которого «вынашивает под сердцем Алена», так еще и хочет заработать на ней.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02

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