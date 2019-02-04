Илья Яббаров хочет получить миллион рублей от беременной Алены Савкиной
Экс-избранник беременной Алены Савкиной– Илья Яббаров нашел способ, с помощью которого сможет заработать на ней.
Несколько часов назад наш портал уже писал о том, что Яббаров, невзирая на недоброжелательный настрой многих телезрителей и участников «Дома-2», по-прежнему планирует податься в депутаты.
Более того, Илья уже начал составлять некоторые законопроекты, которые намерен предложить главнокомандующему страны. Впрочем, на сегодняшний день все планы участника реалити-шоу являются лишь словами, ведь, как выяснилось, двери в приемную начальника Саратовской области по-прежнему для Яббарова закрыты.
На днях бывший возлюбленный Рапунцель-младшей заговорил у себя в Instagram о проблемах жителей России, а если быть точнее, о большом количестве разводов. К слову, Илья даже сообщил подписчикам, как планирует с ними бороться и предложил штрафовать женщин, которые бросают своих мужей.
Нужно сказать, что пост Яббарова не остался незамеченным и за несколько часов разлетелся по всем социальным сетям. По мнению интернет-пользователей, Илья хочет получить от беременной Савкиной миллион рублей, ведь она отказалась от него, несмотря даже на то, что находилась в интересном положении.
К слову, пост участника «Дома-2» шокировал поклонников телешоу. По их словам, Илья мало того, что отказался от будущего ребенка, которого «вынашивает под сердцем Алена», так еще и хочет заработать на ней.
Несколько часов назад наш портал уже писал о том, что Яббаров, невзирая на недоброжелательный настрой многих телезрителей и участников «Дома-2», по-прежнему планирует податься в депутаты.
Более того, Илья уже начал составлять некоторые законопроекты, которые намерен предложить главнокомандующему страны. Впрочем, на сегодняшний день все планы участника реалити-шоу являются лишь словами, ведь, как выяснилось, двери в приемную начальника Саратовской области по-прежнему для Яббарова закрыты.
На днях бывший возлюбленный Рапунцель-младшей заговорил у себя в Instagram о проблемах жителей России, а если быть точнее, о большом количестве разводов. К слову, Илья даже сообщил подписчикам, как планирует с ними бороться и предложил штрафовать женщин, которые бросают своих мужей.
Нужно сказать, что пост Яббарова не остался незамеченным и за несколько часов разлетелся по всем социальным сетям. По мнению интернет-пользователей, Илья хочет получить от беременной Савкиной миллион рублей, ведь она отказалась от него, несмотря даже на то, что находилась в интересном положении.
К слову, пост участника «Дома-2» шокировал поклонников телешоу. По их словам, Илья мало того, что отказался от будущего ребенка, которого «вынашивает под сердцем Алена», так еще и хочет заработать на ней.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02