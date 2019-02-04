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Ученые: Глобальное потепление приводит к смещению Гольфстрима к Северному полюсу

Ученые считают, что из-за глобального потепления Гольфстрим смещается на восток к Северному полюсу. По словам специалистов, изменение климата приводит не только к росту температуры, в некоторых уголках мира она, наоборот, падает, поэтому в Северной Америке и Европе погода становится холоднее.
Ученые: Глобальное потепление приводит к смещению Гольфстрима к Северному полюсу

Теплое течение, именуемое Гольфстримом, существует благодаря работе своеобразного «насоса», находящегося западнее Гренландии. Оно циркулирует воду в Атлантическом океане. Однако вследствие таяния гренландских льдов холодная соленая вода начала опускаться на дно, а ее место заняли теплые экваториальные воды, поэтому «насос» начал смещаться к Северному полюсу, а вместе с ним и Гольфстрим.

Подобное явление удивило климатологов, ведь ранее они никогда такого не наблюдали. Более того, они предположили, что замеры солености воды были произведены неточно, а потому гипотеза, утверждающая о смещении Гольфстрима, — ошибочна.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:00

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