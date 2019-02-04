Ученые: Глобальное потепление приводит к смещению Гольфстрима к Северному полюсу





Теплое течение, именуемое Гольфстримом, существует благодаря работе своеобразного «насоса», находящегося западнее Гренландии. Оно циркулирует воду в Атлантическом океане. Однако вследствие таяния гренландских льдов холодная соленая вода начала опускаться на дно, а ее место заняли теплые экваториальные воды, поэтому «насос» начал смещаться к Северному полюсу, а вместе с ним и Гольфстрим.Подобное явление удивило климатологов, ведь ранее они никогда такого не наблюдали. Более того, они предположили, что замеры солености воды были произведены неточно, а потому гипотеза, утверждающая о смещении Гольфстрима, — ошибочна.