Перед смертью Децл навещал внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова
Шокированный Никита Пресняков рассказал, что незадолго до смерти рэпер Децл приходил к нему в гости. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram, добавив, что до сих пор не верит в смерть Децла, скончавшегося от остановки сердца после выступления на концерте в Ижевске.
Вспоминая рэпера, внук Аллы Пугачевой рассказал, что Децл для него в 11 лет был кумиром. Он настолько часто слушал его альбом «Кто Ты?», что запомнил наизусть почти каждую строку из всех треков. Кроме того, находясь под впечатлением от образа Децла, Никита Пресняков стал носить широкие штаны, балахоны и намеревался сам стать рэпером. В 12 лет Децл помог ему попасть в школу брейк-данса.
Многие поддержали Никиту Преснякова, отметив, что со смертью Децла ушла целая эпоха. Некоторые не поверили, что Децл умер из-за приема наркотиков. Рэпер ранее заявлял, что находится в «завязке». А кто-то вспомнил, что Децл намеревался в 35-летнем возрасте инсценировать свою смерть, чтобы незаметно переехать на остров и пожить там в свое удовольствие. Странность заключается в том, что Децл скончался как раз в 35 лет.
Вспоминая рэпера, внук Аллы Пугачевой рассказал, что Децл для него в 11 лет был кумиром. Он настолько часто слушал его альбом «Кто Ты?», что запомнил наизусть почти каждую строку из всех треков. Кроме того, находясь под впечатлением от образа Децла, Никита Пресняков стал носить широкие штаны, балахоны и намеревался сам стать рэпером. В 12 лет Децл помог ему попасть в школу брейк-данса.
Многие поддержали Никиту Преснякова, отметив, что со смертью Децла ушла целая эпоха. Некоторые не поверили, что Децл умер из-за приема наркотиков. Рэпер ранее заявлял, что находится в «завязке». А кто-то вспомнил, что Децл намеревался в 35-летнем возрасте инсценировать свою смерть, чтобы незаметно переехать на остров и пожить там в свое удовольствие. Странность заключается в том, что Децл скончался как раз в 35 лет.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:14