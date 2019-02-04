АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Блогер JerryRigEverything испытал смартфон Vivo NEX Dual Display Edition на прочность
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Перед смертью Децл навещал внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова

Шокированный Никита Пресняков рассказал, что незадолго до смерти рэпер Децл приходил к нему в гости. Об этом он сообщил своим подписчикам в Instagram, добавив, что до сих пор не верит в смерть Децла, скончавшегося от остановки сердца после выступления на концерте в Ижевске.
Перед смертью Децл навещал внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова

Вспоминая рэпера, внук Аллы Пугачевой рассказал, что Децл для него в 11 лет был кумиром. Он настолько часто слушал его альбом «Кто Ты?», что запомнил наизусть почти каждую строку из всех треков. Кроме того, находясь под впечатлением от образа Децла, Никита Пресняков стал носить широкие штаны, балахоны и намеревался сам стать рэпером. В 12 лет Децл помог ему попасть в школу брейк-данса.

Многие поддержали Никиту Преснякова, отметив, что со смертью Децла ушла целая эпоха. Некоторые не поверили, что Децл умер из-за приема наркотиков. Рэпер ранее заявлял, что находится в «завязке». А кто-то вспомнил, что Децл намеревался в 35-летнем возрасте инсценировать свою смерть, чтобы незаметно переехать на остров и пожить там в свое удовольствие. Странность заключается в том, что Децл скончался как раз в 35 лет.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Перед смертью Децл навещал внука Аллы
В Сети появился рендер нового
Лиза Галкина посоветовала Алле
Саша Черно назвала себя «ненормальной
Учёные: Самолёты увеличивают уровень
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова
В Иркутской области студента БрГУ
"Попа как у Ким": Настя Каменских
Ученые обнаружили доказательства
Илья Яббаров заявил, что нашел способ
Система «Яндекс.Такси» стала наказывать
Саймон Марданшин не против возобновить
Роскосмос показал архивный ролик
Начались съемки 2 сезона телепроекта
Граждане России смогут сохранить пенсии
Звезда «Дома-2» Настя Балинская
Татьяна Терешина потратила на ремонт в
Блогер JerryRigEverything испытал
Ученые: Металл от уничтожившего
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина из
Режиссер Валерия Гай Германика сняла
После смерти Децла Глюкоза обвинила
Диетологи заявили о возможности орехов
Никита Михалков перенес две сложные
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Subaru подтвердила разработку
Демонстрационный брикет из мусора
В Интернете появилось снятое незадолго
В Сети показали снимки первого в России
Бывшего мужа Бузовой Дмитрия Тарасова
Просмотреть все новости