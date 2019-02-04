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Начались съемки 2 сезона телепроекта «Замуж за Бузову»

В Сети появилась информация о том, что в Португалии начали снимать второй сезон реалити-шоу «Замуж за Бузову».

Не секрет, что на днях новоявленная российская артистка Ольга Бузова улетела в Лиссабон. Невзирая на то, что знаменитость всегда рассказывает фанатам обо всем, что происходит в ее личной жизни, в этот раз о цели поездки в Португалию звезда решила умолчать, а лишь указала на то, что «создает новую историю».
Начались съемки 2 сезона телепроекта «Замуж за Бузову»

По сведениям, которые появились в Интернете считанные часы назад, в Лиссабоне стартовали съемки второго сезона одного из самых романтичных телепроектов «Замуж за Бузову», главной героиней которого снова будет Ольга Бузова.

Стоит отметить, что в прошлом году закончился первый сезон данного реалити-шоу, который, как оказалось, с первой серии смог завоевать любовь у многих телезрителей. По словам продюсеров телешоу «Замуж за Бузову», все их ожидания оправдались, ведь за тем, как поющая телеведущая искала себе возлюбленного, наблюдала не только российская публика, но и многие другие зрители из разных стран.
Начались съемки 2 сезона телепроекта «Замуж за Бузову»

Судя по всему, именно поэтому создатели телепроекта решили выпустить продолжение, ведь по факту Ольга Бузова так и не встретила того «единственного», который бы смог сделать ее счастливой.

На данный момент в социальных сетях начались настоящие расследования, ведь каждому из фолловеров хочется отыскать хоть какие-то кадры со съемок второго сезона «Замуж за Бузову».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

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