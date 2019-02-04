Начались съемки 2 сезона телепроекта «Замуж за Бузову»





Не секрет, что на днях новоявленная российская артистка Ольга Бузова улетела в Лиссабон. Невзирая на то, что знаменитость всегда рассказывает фанатам обо всем, что происходит в ее личной жизни, в этот раз о цели поездки в Португалию звезда решила умолчать, а лишь указала на то, что «создает новую историю».По сведениям, которые появились в Интернете считанные часы назад, в Лиссабоне стартовали съемки второго сезона одного из самых романтичных телепроектов «Замуж за Бузову», главной героиней которого снова будет Ольга Бузова.Стоит отметить, что в прошлом году закончился первый сезон данного реалити-шоу, который, как оказалось, с первой серии смог завоевать любовь у многих телезрителей. По словам продюсеров телешоу «Замуж за Бузову», все их ожидания оправдались, ведь за тем, как поющая телеведущая искала себе возлюбленного, наблюдала не только российская публика, но и многие другие зрители из разных стран.Судя по всему, именно поэтому создатели телепроекта решили выпустить продолжение, ведь по факту Ольга Бузова так и не встретила того «единственного», который бы смог сделать ее счастливой.На данный момент в социальных сетях начались настоящие расследования, ведь каждому из фолловеров хочется отыскать хоть какие-то кадры со съемок второго сезона «Замуж за Бузову».