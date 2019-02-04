Подключение клиентов Промсвязьбанка к программе лояльности «Кэшбэк»
Всё больше клиентов Просвязьбанка подключается к программе «Кэшбэк». В минувшем году их численность составила более 325,5 тыс. человек. Согласно данным РИА LIVE24, в первый год работы данной программы было начислено более 244 млн. баллов.
Программу лояльности Промсвязьбанк запустил в начале 2 квартала прошлого года. По ней можно получить кэшбэк до 10% от покупки из категории «повышенная» и 1% по остальным покупкам с использованием карты. Полученные баллы конвертируются легко и быстро в соответствии с курсом: 1 балл равен 1 руб.
Наибольшее число бонусов, а это 42,42 млн. – было перечислено за период действия программы по картам «Двойной кэшбэк». Следующие по числу начисленных баллов – владельцы карт Orange PremiumClub – 26,21 млн. Далее следуют владельцы карт «Все включено» - 17,29 млн. И завершают этот рейтинг пользователи карт «Твой кэшбэк» - 15,68 млн. баллов.
Самые распространенные покупки с кэшбэком – в супермаркетах, их осуществили более 8 тыс. клиентов банка. Около 5 тыс. человек совершили покупки на АЗС, в аптечных учреждениях, организациях общественного питания. И еще одна распространенная категория покупок с кэшбэком – это товары из категории «для дома и ремонта» – около 2 тыс. чел.
Таким образом, программа лояльности банка демонстрирует отличные результаты, является востребованной у банковских клиентов, количество ее пользователей неуклонно растет.
По словам Д. Ткача, являющегося директором департамента клиентских взаимоотношений, Промсвязьбанк с уважением относится к своим клиентам и их предпочтениям, поддерживает обратную связь. Банк в перспективе будет предлагать своим клиентам более выгодные условия и наращивать показатели реализации программы. Условия программы размещены на официальном сайте банка.
Ознакомиться с условиями программы "Кэшбэк" вы можете на сайте.
Программу лояльности Промсвязьбанк запустил в начале 2 квартала прошлого года. По ней можно получить кэшбэк до 10% от покупки из категории «повышенная» и 1% по остальным покупкам с использованием карты. Полученные баллы конвертируются легко и быстро в соответствии с курсом: 1 балл равен 1 руб.
Наибольшее число бонусов, а это 42,42 млн. – было перечислено за период действия программы по картам «Двойной кэшбэк». Следующие по числу начисленных баллов – владельцы карт Orange PremiumClub – 26,21 млн. Далее следуют владельцы карт «Все включено» - 17,29 млн. И завершают этот рейтинг пользователи карт «Твой кэшбэк» - 15,68 млн. баллов.
Самые распространенные покупки с кэшбэком – в супермаркетах, их осуществили более 8 тыс. клиентов банка. Около 5 тыс. человек совершили покупки на АЗС, в аптечных учреждениях, организациях общественного питания. И еще одна распространенная категория покупок с кэшбэком – это товары из категории «для дома и ремонта» – около 2 тыс. чел.
Таким образом, программа лояльности банка демонстрирует отличные результаты, является востребованной у банковских клиентов, количество ее пользователей неуклонно растет.
По словам Д. Ткача, являющегося директором департамента клиентских взаимоотношений, Промсвязьбанк с уважением относится к своим клиентам и их предпочтениям, поддерживает обратную связь. Банк в перспективе будет предлагать своим клиентам более выгодные условия и наращивать показатели реализации программы. Условия программы размещены на официальном сайте банка.
Ознакомиться с условиями программы "Кэшбэк" вы можете на сайте.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 09:45