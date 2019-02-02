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Наследники Александра Пороховщикова установили на могиле актера монумент с чужим фото

Наследники покойного актера Александра Пороховщикова, называющие себя его родственниками, установили на могиле знаменитости монумент с чужим фото. Для мемориала артиста использовали снимок его коллеги Вениамина Смехова.
Наследники Александра Пороховщикова установили на могиле актера монумент с чужим фото

Александр Пороховщиков и его жена наследников после себя не оставили, поэтому имущество актера досталось его двоюродному брату. С юридической стороны отцом артиста указан Шалва Барабадзе, однако его воспитанием занимался Михаил Дудин. В то же время позднее мать актера заявила, что в действительности родителем Пороховщикова является известный в Грузии скрипач Шота Шанидзе, но суд не стал рассматривать родство с ним из-за отсутствия упоминания в документах.

Наталья Дмитриева, племянница покойной звезды, в ходе экспертизы сумела доказать родство актера с семьей Шанидзе, но это не повлияло на решение о наследстве. О родственниках Пороховщикова женщина отзывается нелестно. С ее слов, на могиле артиста разместили “формальный памятник”, где на одном из кадров вместо знаменитости изображен Смехов, заменявший его в одном из спектаклей.
Наследники Александра Пороховщикова установили на могиле актера монумент с чужим фото

Огорчена Дмитриева и пропажей архива с фильмами Пороховщикова, который тот с особой тщательностью собирал. Из особняка, на чью реставрацию артист потратил внушительные суммы, исчезло все ценное имущество, и племянница не знает, куда оно подевалось.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:30

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