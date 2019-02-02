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Конора Макгрегора заподозрили в отказе от дочери

По словам 26-летней британки Терри Маррей, известный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор является биологическим отцом её дочери. Она требует, чтобы ирландский спортсмен прошёл ДНК-тест на возможное отцовство.
Конора Макгрегора заподозрили в отказе от дочери

Как стало известно, пара познакомилась в Ливерпуле около 2 лет назад, а уже через 9 месяцев после близости британка родила дочь. Поначалу, Маррей даже не думала, что поднимет вопрос об отцовстве, но на это, со временем, её побудило тяжелое финансовое положение. Девушке стыдно за тот факт, что ей пришлось переспать с женатым мужчиной, но вину перекладывает именно на Макгрегора: мол, именно он настоял на интиме сразу после первой встречи в клубе.

После того, как боец узнал о беременности Маррей, то сразу перестал выходить на связь. Напомним, что бывший чемпион мира UFC вместе с гражданской супругой Ди Девлин воспитывает двоих детей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:11

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