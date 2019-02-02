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В России в два раза вырос объём выдачи кредитов на жильё в Крыму

В России более чем в два раза вырос объём выдаваемых кредитов жителям материка на жильё в Крыму. Квартиры на полуострове массово скупают москвичи и петербуржцы.
В России в два раза вырос объём выдачи кредитов на жильё в Крыму

Как передаёт "Слово и Дело", банк РНКБ предоставил статистику прошлого года, по которой в 2 раза больше заёмщиков получили кредит на покупку недвижимости в Крыму, не проживая там. В то время, как жители полуострова взяли по 2 млн рублей на жильё, их сограждане с материка позаимствовали в среднем по 3 миллиона. Больше всего курортной недвижимостью интересовались москвичи и петербуржцы, которые получили от банка 1,6 млрд рублей.

Общий объём выданных кредитов достиг в 2018 году 8,8 млрд. Основной спрос касается 1- и 2-комнатных квартир в Симферополе, Севастополе, а также в Евпатории, Феодосии и Керчи. Многие россияне предпочитают перед покупкой увидеть свои квадратные метры.

По данным РНКБ, спрос на крымское жильё резко возрос после присоединения полуострова к России. В Украине оформить международную ипотеку было рискованно и сложно.



 
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Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:45

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