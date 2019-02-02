Роботы могут опередить способности человека через 50 лет





Лондонская компания IHS Markit, занимающаяся ИИ, заявила, что в течение всего 50 лет роботы с большой вероятностью превзойдут человека. Уже на сегодняшний день способности к вычислению, чувствительность и скорость реакции у машин гораздо выше, нежели у их создателей. Последние 10 лет технологический прогресс существенно продвинулся, а в будущем обещает происходить всё быстрей.Роботам достаточно полувека, чтобы полностью достичь уровня людей. Даже если человек останется более универсальным, динамичным и умным организмом, нежели андроид, последний опередит его благодаря специфическим функциям. Учёные настаивают, что роботы нуждаются в жёстких границах и правилах.В дальнейшем не исключено, что ИИ превратится в подобие новой формы жизни и обретёт сознание. Чтобы пользоваться преимуществами прогресса, людям нужна прогрессивная методология и этические правила для управления роботами.