Роботы могут опередить способности человека через 50 лет
Роботы смогут опередить человеческие способности через 50 лет, считают британские учёные. Меры защиты от искусственного интеллекта следует разработать уже сегодня.
Лондонская компания IHS Markit, занимающаяся ИИ, заявила, что в течение всего 50 лет роботы с большой вероятностью превзойдут человека. Уже на сегодняшний день способности к вычислению, чувствительность и скорость реакции у машин гораздо выше, нежели у их создателей. Последние 10 лет технологический прогресс существенно продвинулся, а в будущем обещает происходить всё быстрей.
Роботам достаточно полувека, чтобы полностью достичь уровня людей. Даже если человек останется более универсальным, динамичным и умным организмом, нежели андроид, последний опередит его благодаря специфическим функциям. Учёные настаивают, что роботы нуждаются в жёстких границах и правилах.
В дальнейшем не исключено, что ИИ превратится в подобие новой формы жизни и обретёт сознание. Чтобы пользоваться преимуществами прогресса, людям нужна прогрессивная методология и этические правила для управления роботами.
Лондонская компания IHS Markit, занимающаяся ИИ, заявила, что в течение всего 50 лет роботы с большой вероятностью превзойдут человека. Уже на сегодняшний день способности к вычислению, чувствительность и скорость реакции у машин гораздо выше, нежели у их создателей. Последние 10 лет технологический прогресс существенно продвинулся, а в будущем обещает происходить всё быстрей.
Роботам достаточно полувека, чтобы полностью достичь уровня людей. Даже если человек останется более универсальным, динамичным и умным организмом, нежели андроид, последний опередит его благодаря специфическим функциям. Учёные настаивают, что роботы нуждаются в жёстких границах и правилах.
В дальнейшем не исключено, что ИИ превратится в подобие новой формы жизни и обретёт сознание. Чтобы пользоваться преимуществами прогресса, людям нужна прогрессивная методология и этические правила для управления роботами.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:11