На пляже Новороссийска заметили "призрачную семью"





Британский пользователь сервиса Google Maps, рассматривая фото Новороссийска на берегу Чёрного моря, обнаружил снимок с "призрачной семьёй". Пустынный пляж снимали в плохую погоду, поэтому там кроме зонтиков от солнца не было ни одного человека. Англичанин тем более удивился, что на другом кадре рассмотрел у воды женщину с двумя маленькими детьми: девочкой и мальчиком.Поскольку силуэты получились полупрозрачными, как фантомы, житель Великобритании принял их за призраков. Затем он выложил фотографию в Сеть, где попросил других пользователей объяснить, что же всё-таки произошло на пляже Новороссийска: его населили привидения, или речь идёт об обычном браке снимка. Мысли о жителях потустороннего мира не дают британцу покоя.