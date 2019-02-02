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На пляже Новороссийска заметили "призрачную семью"

На фотографии пляжа Новороссийска пользователи Сети заметили "призрачную семью". В кадр попали полупрозрачные силуэты матери с двумя детьми.
На пляже Новороссийска заметили "призрачную семью"

Британский пользователь сервиса Google Maps, рассматривая фото Новороссийска на берегу Чёрного моря, обнаружил снимок с "призрачной семьёй". Пустынный пляж снимали в плохую погоду, поэтому там кроме зонтиков от солнца не было ни одного человека. Англичанин тем более удивился, что на другом кадре рассмотрел у воды женщину с двумя маленькими детьми: девочкой и мальчиком.
На пляже Новороссийска заметили "призрачную семью"

Поскольку силуэты получились полупрозрачными, как фантомы, житель Великобритании принял их за призраков. Затем он выложил фотографию в Сеть, где попросил других пользователей объяснить, что же всё-таки произошло на пляже Новороссийска: его населили привидения, или речь идёт об обычном браке снимка. Мысли о жителях потустороннего мира не дают британцу покоя.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:49

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